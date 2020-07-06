Украинский флот стали готовить к войне с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, «будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — приводит РИА Новости слова Неижпапы, сказанные им в интервью украинским СМИ.

По утверждению главкома, Украина намерена «вернуть» Крым, а также готовится к войне с Россией. «Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — сказал украинский адмирал.

По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, добавил Неижпапа.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.