Снегопад прошел в Горном Алтае

Спортсменка Вера Водолеева поделилась кадрами с первым снегом, который она увидела в высокогорьях Республики Алтай.

«Вот такой вот сегодня снежный день. Погуляли, побегали, пофотались, немного замёрзли и довольные спустились в лагерь», – написала она.

Уточняется, что видео снято на Акташском ретрансляторе на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. Это радиорелейная вышка, обеспечивающая связью Республику Алтай.

Отсюда открывается очень красивый вид на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь, во время хорошей погоды можно увидеть Белуху – высочайшую горную вершину Сибири. При этом во время съемки из-за снега видимость была крайне низкая.

При этом маршрут к ретранслятору сложный, добраться к нему можно только на специально подготовленном транспорте. По дороге путникам встретится заброшенный рудник, где до 2004 года добывали ртуть.