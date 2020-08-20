Грабитель за 25 секунд вынес сейф красноярской компании. ВИДЕО

Неизвестный ночью вынес за 25 секунд сейф из офиса страховой компании, полиция проводит проверку, сообщила в Instagram директор компании «РЕСО» в Красноярске Екатерина Букреева.

«Нападение на один из офисов РЕСО сегодня ночью. Злоумышленники за 25 секунд вынесли сеиф. Все произошло на Красрабе, 88. Просьба водителеи авто, припаркованных с офисом, при имеющихся регистраторах, посмотреть записи, вдруг всплывут какие-то обстоятельства», — написала директор компании «РЕСО» в Красноярске Екатерина Букреева.

На видео видно, как человек в кофте с капюшоном сразу идет к сейфу и быстро выносит его через окно.

«Полиция проводит проверку по данному факту», — сообщила Sibnet.ru представитель УМВД по Красноярску.