Искусственный мед: чем хуже натурального?

Свежий мед традиционно покупают в августе-сентябре, когда пасечники завершают сезон. В это время также активизируются разного рода мошенники, предлагающие неискушенным гражданам приобрести фальсификат и вполне легальный искусственный мед под видом настоящего. Что представляет собой такой продукт, чем он хуже натурального и по каким признакам его отличить от настоящего меда?

Как делают искусственный мед

Фабричный искусственный мед делают из тростникового или свекловичного сахара с добавлением фруктовых соков. При этом для придания нужного аромата нередко добавляют немного натурального меда. В результате по виду, запаху и вкусу отличить искусственный продукт от настоящего почти невозможно.

Идеальным сырьем для искусственного меда считается мякоть и сок фруктов и бахчевых растений — например, дыни, арбузы. Также для производства могут использовать любые потерявшие товарный вид фрукты, которые идут на переработку. В качестве красителей чаще всего выступают отвары трав или красящие пряности.

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Процесс производства достаточно простой — с помощью гидролиза органическими кислотами исходный материал «выпаривается» до нужной густоты в специальных емкостях, при необходимости сырье прессуется. В результате оно приобретает нужную сладость, желтый цвет и консистенцию меда.

Фабричный искусственный мед содержит фруктозу, сахарозу, минеральные вещества. Вредным или бесполезным его считать нельзя — фактически, это разновидность фруктового варенья. Более того, для аллергиков такой мед считается более безопасным продуктом по сравнению с натуральным. Но целебный эффект у искусственного меда отсутствует.

Закон разрешает продавать в России искусственный мед, однако на упаковке должна быть соответствующая информация. Если человек приобретает мед в магазине, следует внимательно изучить этикету.

В случае с искусственным медом обман начинается тогда, когда торговцы-мошенники продают его под видом натурального продукта.

Качественный натуральный мед имеет сертификат качества. В нем указаны дата сбора, результаты органолептической и химической экспертизы, диоктазное число. Последний показатель означает количество биологически активных веществ на единицу продукта, чем он выше, тем мед лучше.

Признаки искусственного меда

Продукт слишком «чистый» и жидкий, в нем нет частиц воска, пыльцы, перги, прополиса

Вкус и запах искусственного меда отдает фруктовым «нотками»

Искусственный мед пенится, шипит на огне, тогда как натуральный лишь медленно плавится

Искусственный мед растворяется в воде с выпадением осадка

Искусственный мед никогда не кристаллизуется

Литр искусственного меда весит меньше 1,4 килограмма

Как самому приготовить искусственный мед

Для этого потребуются свежие сладкие фрукты, которые надо нарезать на мелкие кусочки и положить в кастрюлю. Заливаем водой из расчета 0,8 литра на один килограмм фруктов и ставим вариться на огонь на 25 минут. Отваренные фрукты процеживаем, в раствор добавляем 2 килограмма сахара и ложечку лимонной кислоты. Сироп разливаем по банкам и даем загустеть.