Искусственный мед: чем хуже натурального?

Свежий мед традиционно покупают в августе-сентябре, когда пасечники завершают сезон. В это время также активизируются разного рода мошенники, предлагающие неискушенным гражданам приобрести фальсификат и вполне легальный искусственный мед под видом настоящего. Что представляет собой такой продукт, чем он хуже натурального и по каким признакам его отличить от настоящего меда?
Как делают искусственный мед
Фабричный искусственный мед делают из тростникового или свекловичного сахара с добавлением фруктовых соков. При этом для придания нужного аромата нередко добавляют немного натурального меда. В результате по виду, запаху и вкусу отличить искусственный продукт от настоящего почти невозможно.
Идеальным сырьем для искусственного меда считается мякоть и сок фруктов и бахчевых растений — например, дыни, арбузы. Также для производства могут использовать любые потерявшие товарный вид фрукты, которые идут на переработку. В качестве красителей чаще всего выступают отвары трав или красящие пряности.
Процесс производства достаточно простой — с помощью гидролиза органическими кислотами исходный материал «выпаривается» до нужной густоты в специальных емкостях, при необходимости сырье прессуется. В результате оно приобретает нужную сладость, желтый цвет и консистенцию меда.
Фабричный искусственный мед содержит фруктозу, сахарозу, минеральные вещества. Вредным или бесполезным его считать нельзя — фактически, это разновидность фруктового варенья. Более того, для аллергиков такой мед считается более безопасным продуктом по сравнению с натуральным. Но целебный эффект у искусственного меда отсутствует.
Закон разрешает продавать в России искусственный мед, однако на упаковке должна быть соответствующая информация. Если человек приобретает мед в магазине, следует внимательно изучить этикету.
В случае с искусственным медом обман начинается тогда, когда торговцы-мошенники продают его под видом натурального продукта.Качественный натуральный мед имеет сертификат качества. В нем указаны дата сбора, результаты органолептической и химической экспертизы, диоктазное число. Последний показатель означает количество биологически активных веществ на единицу продукта, чем он выше, тем мед лучше.
Признаки искусственного меда
- Продукт слишком «чистый» и жидкий, в нем нет частиц воска, пыльцы, перги, прополиса
- Вкус и запах искусственного меда отдает фруктовым «нотками»
- Искусственный мед пенится, шипит на огне, тогда как натуральный лишь медленно плавится
- Искусственный мед растворяется в воде с выпадением осадка
- Искусственный мед никогда не кристаллизуется
- Литр искусственного меда весит меньше 1,4 килограмма
Как самому приготовить искусственный мед
Для этого потребуются свежие сладкие фрукты, которые надо нарезать на мелкие кусочки и положить в кастрюлю. Заливаем водой из расчета 0,8 литра на один килограмм фруктов и ставим вариться на огонь на 25 минут. Отваренные фрукты процеживаем, в раствор добавляем 2 килограмма сахара и ложечку лимонной кислоты. Сироп разливаем по банкам и даем загустеть.