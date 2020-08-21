НАВЕРХ
Домострой
Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Искусственный мед: чем хуже натурального?

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Фото: © Sibnet.ru
Свежий мед традиционно покупают в августе-сентябре, когда пасечники завершают сезон. В это время также активизируются разного рода мошенники, предлагающие неискушенным гражданам приобрести фальсификат и вполне легальный искусственный мед под видом настоящего. Что представляет собой такой продукт, чем он хуже натурального и по каким признакам его отличить от настоящего меда?

Как делают искусственный мед

Фабричный искусственный мед делают из тростникового или свекловичного сахара с добавлением фруктовых соков. При этом для придания нужного аромата нередко добавляют немного натурального меда. В результате по виду, запаху и вкусу отличить искусственный продукт от настоящего почти невозможно.

Идеальным сырьем для искусственного меда считается мякоть и сок фруктов и бахчевых растений — например, дыни, арбузы. Также для производства могут использовать любые потерявшие товарный вид фрукты, которые идут на переработку. В качестве красителей чаще всего выступают отвары трав или красящие пряности.

Фото: © Sibnet.ru

Процесс производства достаточно простой — с помощью гидролиза органическими кислотами исходный материал «выпаривается» до нужной густоты в специальных емкостях, при необходимости сырье прессуется. В результате оно приобретает нужную сладость, желтый цвет и консистенцию меда.

Фабричный искусственный мед содержит фруктозу, сахарозу, минеральные вещества. Вредным или бесполезным его считать нельзя — фактически, это разновидность фруктового варенья. Более того, для аллергиков такой мед считается более безопасным продуктом по сравнению с натуральным. Но целебный эффект у искусственного меда отсутствует.

Закон разрешает продавать в России искусственный мед, однако на упаковке должна быть соответствующая информация. Если человек приобретает мед в магазине, следует внимательно изучить этикету. 

В случае с искусственным медом обман начинается тогда, когда торговцы-мошенники продают его под видом натурального продукта.

Качественный натуральный мед имеет сертификат качества. В нем указаны дата сбора, результаты органолептической и химической экспертизы, диоктазное число. Последний показатель означает количество биологически активных веществ на единицу продукта, чем он выше, тем мед лучше.

Признаки искусственного меда

  • Продукт слишком «чистый» и жидкий, в нем нет частиц воска, пыльцы, перги, прополиса
  • Вкус и запах искусственного меда отдает фруктовым «нотками»
  • Искусственный мед пенится, шипит на огне, тогда как натуральный лишь медленно плавится
  • Искусственный мед растворяется в воде с выпадением осадка
  • Искусственный мед никогда не кристаллизуется
  • Литр искусственного меда весит меньше 1,4 килограмма

Как самому приготовить искусственный мед

Для этого потребуются свежие сладкие фрукты, которые надо нарезать на мелкие кусочки и положить в кастрюлю. Заливаем водой из расчета 0,8 литра на один килограмм фруктов и ставим вариться на огонь на 25 минут. Отваренные фрукты процеживаем, в раствор добавляем 2 килограмма сахара и ложечку лимонной кислоты. Сироп разливаем по банкам и даем загустеть.

Еще по теме
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
Солнце в банке: как отличить искусственный и поддельный мед
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
смотреть все
Домострой #Кухня #Еда #Природа
  • Робот-пылесос до 10.09
  • Батарейки ред
  • зубные щетки ред
  • РУМ Смесители до 16.07
  • матрасы до 13.09
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров потребовал от Киева «перестать морочить всем голову»
•
Продажи туристических туров с кешбэком стартовали в России
•
Еще три города открыты для международных полетов
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Врачи не нашли яд в крови Навального
Сибирь 21.08.2020 15:08
Грозовые дожди ждут новосибирцев в выходные
Сибирь 21.08.2020 13:10
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
Сибирь 21.08.2020 12:43
Военнослужащая из Бурятии стала «Леди Евразия 2020». ФОТО
Сибирь 21.08.2020 12:28
Самое популярное
Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator
4503
Найдена «убивающая» коронавирус одежда
3314
Слепаков обратился к «колхознику» Лукашенко
3172
Apple развязала «войну» из-за игры Fortnite
3115
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров потребовал от Киева «перестать морочить всем голову»
•
Продажи туристических туров с кешбэком стартовали в России
•
Еще три города открыты для международных полетов
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко заявил, что повторные выборы погубят Белоруссию
37
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
37
Путин пообещал рост российской экономики
32
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги
30
Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске
24
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter