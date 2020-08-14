Локоть посочувствовал новосибирцам, «тонущим» в канализационных стоках

Жители многоквартирного дома возле Хилокского рынка пригласили мэра Новосибирска Анатолия Локтя пожить в «развалюшке с баснословными тарифами». Градоначальник посочувствовал новосибирцам и пообещал разобраться с проблемой грязи.

Жители дома 25/1 по улице Малыгина оказались заложниками «грязной» ситуации: первый этаж дома регулярно затапливает канализационными отходами, а из крана течет грязная вода. При этом управляющая компания, обслуживающая дом, берет, по мнению жильцов, баснословную плату за откачку.

«Наша новая управляющая компания "Эфес" задрала ценник до 81 рубля за квадратный метр, при этом откачка канализации идет через раз, вся вода идет под дом», — рассказала Sibnet.ru жительница дома Евгения Гонекер.

В УК «Эфес» Sibnet.ru подтвердили, что дом 25/1 по улице Малыгина находится на их обслуживании, и компания в курсе ситуации с канализационными трубами. Также в компании уверили, что машина по откачке канализационных отходов приезжает регулярно по требованию жильцов дома, хотя, по словам Гонекер, до УК элементарно не получается дозвониться несколько дней.

Жители проблемного дома обратились за помощью к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, и пригласили его пожить в «грязной развалюшке».

«Если есть конкретные жалобы…Я понимаю эмоциональное состояние людей, которые оказываются вблизи полигона, особенно, когда возникают такие внештатные ситуации, конечно, в смысле экологии рядом там не очень все здорово», — ответил Локоть, пообещав помочь жителям разобраться с ситуацией.

По информации общественной организации «Гражданский патруль», УК при работах по прочистке пробила трубу. Задвижка водоотведения сломана, а, по словам жильцов дома, компания бездействует. По этому поводу, «Гражданский патруль» обратился в ГЖИ Новосибирска и областную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку в отношении УК «Эфес» по факту нарушения лицензионных требований и обязать устранить нарушения в кратчайшие сроки.