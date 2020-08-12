НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Ученые посоветовали не открывать окно во время движения авто

Источник:
«Российская газета»
171 0
Фото: © Sibnet.ru

Воздух в салоне автомобиля, едущего с закрытыми окнами, в два с половиной раза чище, чем при открытых окнах, а с работающим кондиционером — в четыре раза чище, выяснили ученые из Университета Суррея (Великобритания).

Исследователи выяснили, насколько пригоден для дыхания воздух в дорожных пробках, может ли его очистить салонный фильтр автомобиля, и когда нужно включать систему рециркуляции воздуха.

Ученые выбрали 10 крупных городов с самыми серьезными пробками в Азии, Южной Америке и Африке, в том числе Гуанчжоу (Китай), Сан-Паулу (Бразилия) и Каир (Египет). Они разместили в салонах машин датчики для измерения содержания в воздухе твердых частиц и выезжали на дорогу три раза в день, пишет «Российская газета» со ссылкой на работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпределена причина неприятного запаха в Lada

Оказалось, что утром, в пробках, воздух в салоне автомобиля с открытыми окнами в 10 раз грязнее, чем во время поездки по тому же маршруту, но в дневное время, когда на дорогах спокойный траффик.

Если закрыть окна и включить вентиляцию, содержание твердых частиц в воздухе снижается в два с половиной раза. А если включить систему рециркуляции, то воздух станет чище в четыре раза. Салонный фильтр автомобиля, как правило, задерживает лишь крупные частицы загрязнений, витающие в воздухе. Мелкие просачиваются и попадают в легкие человека.

Водителям советуют воздержаться от поездок в час пик и пользоваться кондиционерами. А автопроизводителям стоит озаботиться улучшением салонных фильтров.

Еще по теме
Ветеринары Бурятии запретили фермерам выгуливать свиней
Перечислены симптомы нового смертельного вируса из Китая
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
Путин объявил регистрацию первой вакцины от коронавируса
смотреть все
Авто #Здоровье
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «приподнял» фондовый рынок США
•
Трамп поблагодарил Россию за экономическую помощь
•
Ученые посоветовали не открывать окно во время движения авто
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские инженеры научили камеры распознавать лица под маской
Сибирь 12.08.2020 18:33
Военные испытали применение водяной завесы на «Усольехимпроме»
Сибирь 12.08.2020 16:18
Ветеринары Бурятии запретили фермерам выгуливать свиней
Сибирь 12.08.2020 14:14
Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров
Сибирь 12.08.2020 13:54
Самое популярное
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
6008
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
5596
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
5001
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4862
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «приподнял» фондовый рынок США
•
Трамп поблагодарил Россию за экономическую помощь
•
Ученые посоветовали не открывать окно во время движения авто
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
49
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
41
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
27
Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян
21
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter