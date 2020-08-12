Ученые посоветовали не открывать окно во время движения авто

Воздух в салоне автомобиля, едущего с закрытыми окнами, в два с половиной раза чище, чем при открытых окнах, а с работающим кондиционером — в четыре раза чище, выяснили ученые из Университета Суррея (Великобритания).

Исследователи выяснили, насколько пригоден для дыхания воздух в дорожных пробках, может ли его очистить салонный фильтр автомобиля, и когда нужно включать систему рециркуляции воздуха.

Ученые выбрали 10 крупных городов с самыми серьезными пробками в Азии, Южной Америке и Африке, в том числе Гуанчжоу (Китай), Сан-Паулу (Бразилия) и Каир (Египет). Они разместили в салонах машин датчики для измерения содержания в воздухе твердых частиц и выезжали на дорогу три раза в день, пишет «Российская газета» со ссылкой на работу.

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Оказалось, что утром, в пробках, воздух в салоне автомобиля с открытыми окнами в 10 раз грязнее, чем во время поездки по тому же маршруту, но в дневное время, когда на дорогах спокойный траффик.

Если закрыть окна и включить вентиляцию, содержание твердых частиц в воздухе снижается в два с половиной раза. А если включить систему рециркуляции, то воздух станет чище в четыре раза. Салонный фильтр автомобиля, как правило, задерживает лишь крупные частицы загрязнений, витающие в воздухе. Мелкие просачиваются и попадают в легкие человека.

Водителям советуют воздержаться от поездок в час пик и пользоваться кондиционерами. А автопроизводителям стоит озаботиться улучшением салонных фильтров.