Определена причина неприятного запаха в Lada

Неприятный запах в салоне нескольких моделей Lada возникает из-за серьезного дефекта в двигателях, АвтоВАЗ решает эту проблему.

У 1,6-литровых 16-клапанных моторов Lada Granta, Largus, Vesta и XRay может возникнуть течь заглушки распредвала. В результате масло из-под распредвала попадает на раскаленные детали в отсеке двигателя, что, в свою очередь, приводит к возникновению неприятного запаха в салоне, пишет «Лада.Онлайн».

АвтоВАЗ уже направил в дилерские центры предписание с указанием, что при обнаружении течи или выпадения заглушки на автомобилях Lada Granta, Largus, Vesta и XRay, выпущенных в 2019–2020 годах, необходимо связаться с производителем и сообщить о неисправности.

Последний раз АвтоВАЗ массово отзывал автомобили в марте: у более 12 тысяч была выявлена проблема с тормозами.