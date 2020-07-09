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Определена причина неприятного запаха в Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Неприятный запах в салоне нескольких моделей Lada возникает из-за серьезного дефекта в двигателях, АвтоВАЗ решает эту проблему.

У 1,6-литровых 16-клапанных моторов Lada Granta, Largus, Vesta и XRay может возникнуть течь заглушки распредвала. В результате масло из-под распредвала попадает на раскаленные детали в отсеке двигателя, что, в свою очередь, приводит к возникновению неприятного запаха в салоне, пишет «Лада.Онлайн».

АвтоВАЗ уже направил в дилерские центры предписание с указанием, что при обнаружении течи или выпадения заглушки на автомобилях Lada Granta, Largus, Vesta и XRay, выпущенных в 2019–2020 годах, необходимо связаться с производителем и сообщить о неисправности.

Последний раз АвтоВАЗ массово отзывал автомобили в марте: у более 12 тысяч была выявлена проблема с тормозами.

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Топ комментариев

corrector

Опровергли? Ну слава богу, сразу у народа в карманах прибавилось

great_america

Это понятно. Им так спокойнее. Проще не замечать проблемы чем решать их.

Plaguer

Можно было просто сказать что он никогда не был рабовладельцем, а то что его заставляют вставать на колени...

cre

Значит СК РФ 15 лет ничего не делал и сейчас по указке ЕР просто решил устранить конкурента.

ponhik78

Харашавин был единороссом. Дык столько восторгов было когда его арестовали) А Фургал ЛДПР. Не удивлюсь...