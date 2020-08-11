Фермер из Бурятии соберет рекордный урожай сибирских арбузов

Фермер из Иволгинского района Бурятии Дмитрий Вихрев планирует получить рекордный урожай сибирских арбузов — 150 тонн сладких плодов, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

Агроном и предприниматель живет в селе Оронгой, где занимается сельским хозяйством и выращивает арбузы под собственным брендом. Начинал с одного гектара. В этом году решил отдать под арбузы четыре с половиной гектара земли. Он выращивает два основных сорта: ранний Бонта и более поздний Варда.

По словам Дмитрия, несмотря на кажущуюся сложность выращивания экзотических ягод, никаких инноваций в работе он не использует. Трактор, рабочая сила и система капельного полива, позволяющий выращивать арбузы в таких масштабах буквально на горе.

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Дмитрий специально выбрал место для полей на южной стороне склона, где больше солнца. Все это вкупе и дает такой хороший результат. Уже в следующем году Вихрев планирует приступить к выращиванию дыни.