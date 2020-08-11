Версия о военном испытании на перевале Дятлова нашла опору

Новые сведения о загадочной гибели группы Дятлова озвучил сын участника поискового отряда Владимир Чеглаков, он считает, что деле замешаны военные.

По мнению Владимира Чеглакова, его отец с другими поисковиками отправился на перевал, где пропали туристы, и знает истинную причину трагедии, но никогда ее не озвучивал, поскольку был связан с КГБ и подписал документы о неразглашении.

Проговорился о случившемся Алексей Чеглаков лишь один раз, когда провожал сына в армию и немного выпил.

«Пошли туда, куда не надо. Надо случать родителей. Было проведено военное испытание, из воздуха изъяли кислород», — привел слова отца Владимир Чеглаков в программе «На самом деле».

Поставлена точка?

В середине июля Генпрокуратура РФ завершила проверку дела о трагедии на перевале Дятлова. Ведомство считает, что зимой 1959 года туристов-лыжников накрыло лавиной, они не смогли вернуться в палатку из-за плохой видимости и умерли.

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с выводами Генпрокуратуры о гибели туристов. По его словам, фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов.