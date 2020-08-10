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Запущен авиарейс из Томска и Барнаула в Белокуриху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © авиакомпания «СиЛА»

Авиакомпания «СиЛА» с 10 августа запустила новый авиарейс из Томска через Барнаул в Белокуриху, который позволит быстрее добираться до популярного алтайского курорта.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Из Томска в Барнаул – в 11:10 часов, время прибытия – 13:00, далее Барнаул – Белокуриха – в 13:30, сообщается на сайте авиакомпании.

Из Белокурихи в Барнаул самолет вылетает в 14:55 часов, прибывает в 15:40, и вылетает в Томск в 16:10 часов. Уточняется, что стоимость билета в одну сторону составляет от 4 200 рублей.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты напрямую без сервисных сборов или комиссий можно на сайте авиакомпании. Также билеты можно приобрести в авиакассе представительства авиакомпании «СиЛА».

Белокуриха – это единственный за Уралом город-курорт федерального значения, расположенный на юге Алтайского края. Ранее сообщалось, что «СиЛА» открыла прямой рейс из Горно-Алтайска в Белокуриху, фактическое время полет составляет около 15 минут.

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