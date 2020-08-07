Кинотеатры в Новосибирске останутся закрыты до конца лета

Работа кинотеатров в Новосибирске возобновится не раньше 31
августа, решение об их открытии будет принято губернатором региона, сообщила в
ответе на зарос Sibnet.ru министр
культуры области Наталья Ярославцева.
«Решение об открытии кинотеатров в Новосибирской области
будет принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
Новосибирской области, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19),
при переходе Новосибирской области к следующим этапам снятия ограничительных
мероприятий», — говорится в ответе министра.
В постановление губернатора региона Андрея Травникова
сказано, что проведение досуговых мероприятий, в числе которых работа
кинотеатров, приостановлена с 28 марта по 31 августа.
Открытие кинотеатров входит в третий этап снятия ограничительных
мероприятий, он зависит от коэффициента заболеваемости и рассчитывается по
схеме: число заболевших за последние четыре дня деленное на число заболевших
предыдущие четыре, с учетом свободных коек в стационарах. По данным расчетам,
Новосибирск находится на втором этапе.
Областной Минкульт пояснил, что требования к работе открывшихся кинотеатров будут предъявлять те же, что закреплены на федеральном уровне. Сюда входят контроль температуры работников, масочный режим для посетителей, обязательная влажная дезинфицирующая уборка помещений каждые два часа и другие.