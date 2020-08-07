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Кинотеатры в Новосибирске останутся закрыты до конца лета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работа кинотеатров в Новосибирске возобновится не раньше 31 августа, решение об их открытии будет принято губернатором региона, сообщила в ответе на зарос Sibnet.ru министр культуры области Наталья Ярославцева.

«Решение об открытии кинотеатров в Новосибирской области будет принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Новосибирской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при переходе Новосибирской области к следующим этапам снятия ограничительных мероприятий», — говорится в ответе министра.

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В постановление губернатора региона Андрея Травникова сказано, что проведение досуговых мероприятий, в числе которых работа кинотеатров, приостановлена с 28 марта по 31 августа.

Открытие кинотеатров входит в третий этап снятия ограничительных мероприятий, он зависит от коэффициента заболеваемости и рассчитывается по схеме: число заболевших за последние четыре дня деленное на число заболевших предыдущие четыре, с учетом свободных коек в стационарах. По данным расчетам, Новосибирск находится на втором этапе.

Областной Минкульт пояснил, что требования к работе открывшихся кинотеатров будут предъявлять те же, что закреплены на федеральном уровне. Сюда входят контроль температуры работников, масочный режим для посетителей, обязательная влажная дезинфицирующая уборка помещений каждые два часа и другие. 

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