Россияне назвали самые популярные сериалы начала 2020

Большую часть топа-10 популярных сериалов 2020 года заняли российские проекты, лидером рейтинга стала экранизация романа «Зулейха открывает глаза».

Рейтинг сериалов первой половины 2020 года составил сайт «Кино Mail.ru», опираясь на востребованность зрительской аудитории.

Рейтинг возглавил сериал «Зулейха открывает глаза», премьера которого состоялась в апреле на канале «Россия 1». Фильм получил приличную долю критики от татарских националистов и коммунистов, которые упрекали создателей проекта в искажении истории.

Второе место у психологического сериала «Триггер»с Максимом Матвеевым в главной роли. На третьем месте сериал «Новый папа» о внутренней жизни Ватикана, вышедший в январе на HBO.

Далее по убыванию популярности расположились сериалы российского производства «Магомаев», «Колл-Центр», «Мир! Дружба! Жвачка!». Далее идут американские сериалы «Мир дикого запада» и «Чужак». Замыкаю десятку два российских проекта — «Патриот» и «Ищейка».