«Зулейха открывает глаза»: ссылка глазами татарской крестьянки

Экранизация романа «Зулейха открывает глаза» стала большим событием для телезрителей — бестселлер Гузель Яхиной сразу же полюбился огромной аудитории, а известие о том, что главную роль сыграет Чулпан Хаматова только добавил веса будущему сериалу, премьера которого состоится 13 апреля на канале «Россия 1».

Сериал «Зулейха открывает глаза» переносит зрителей в 30-е годы, когда активно началось раскулачивание крестьян и репрессии. Судьба страны показана глазами татарской крестьянки Зулейхи и еще нескольких героев, которые оказались неугодны власти. Это история о людях, которые смогли сохранить достоинство и не только выжить, но и найти настоящую любовь.

Сюжет

Зимой 1930-го у татарской крестьянки Зулейхи (Чулпан Хаматова) убивают мужа, а её саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Добираются до места всего тридцать ссыльных. Они брошены в глухой тайге без пищи, крова и тёплой одежды.

Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главное из которых – прощение, и находит свою любовь.

Главные герои

Зулейха (Чулпан Хаматова). Маленькая хрупкая женщина, жила в поселке Юлбаш, тяжело работая и стараясь угодить мужу Муртазе (Рамиль Сабитов) и свекрови Упырихе (Роза Хайруллина). Но её мир рухнул под напором революционных бурь, Зулейхе пришлось отправиться в сибирскую тайгу. Парадоксальным образом ссылка, отняв в качестве платы всю ее прежнюю жизнь, открывает Зулейхе возможности для внутренних изменений. Зависимая безропотная женщина находит в себе огромную силу, свободу и познаёт любовь.

Игнатов (Евгений Морозов). Герой Гражданской войны, красноармеец, одержимый идеей светлого будущего. Женщины любят его, а он — революцию. Для Игнатова, как и для Зулейхи, приказ свыше — закон, но он не палач, а воин. На словах Игнатов жесткий безжалостный исполнитель закона, но на деле спасает жизни тех, от кого отказалась страна. Начиная свой путь как преданный солдат революционного движения, Игнатов со временем видит, что его идеалы рушатся, как мифы Зулейхи.

Настасья (Юлия Пересильд). Полная противоположность Зулейхи – отчаянная, лихая, дерзкая. Боец ОГПУ, пламенный борец за революцию. Воплощая заветы партии, она не гнушается действовать даже самыми жестокими средствами. В книге Настасье отведена роль второго плана, а в фильме её образ – один из главных. В прошлом Настасья пережила предательство, и решила жить так, чтобы никто не мог заставить её страдать снова. Она стала сторонницей «свободной любви», но встреча с Игнатовым перевернула всю её жизнь.

Доктор Лейбе (Сергей Маковецкий). Полубезумец-полугений Вольф Карлович Лейбе – в прошлом светило медицины, творящий настоящие чудеса. Но революция становится таким потрясением для героя, что он перестаёт адекватно воспринимать реальность. По определению Гузель Яхиной, он прячется «в яйце», которое полностью отгораживает мир его фантазий от реальной жизни. Но оказавшись в ссылке, профессор, как ни странно, начинает прорываться обратно в реальность, чувствуя, что без его навыков врача люди обречены на гибель.

Зиновий Кузнец (Роман Мадянов). Старший сотрудник особых поручений Красноярского отдела ГПУ Зиновий Кузнец, кажется, вовсе лишен какой-либо эмпатии и сострадания. Кузнец, как руководитель Игнатова, отвечает за переселение людей в тайгу и проявляет себя как человек, начисто потерявший душу.

Константин Арнольдович (Александр Сирин) и Изабелла (Елена Шевченко). Муж и жена дворянских кровей, принадлежали к университетской профессуре. Когда Константина Арнольдовича за сравнение рабовладельческого строя с советским объявили врагом народа и приговорили к ссылке, Изабелла, как жена декабриста, последовала за ним.

Они совершенно неприспособленные к суровым условиям, проявили в ссылке удивительную стойкость духа и смогли сохранить лучшие человеческие качества. Именно на примере этой пары Зулейха, превращенная в супружестве в рабыню, впервые в жизни увидела, что брак может быть совсем другим.

Тонкости съемок

Работа над созданием сериала длилась около трех лет. Каждый элент тщательно прорабатывался. Например, художники по реквизиту провели масштабную работу в создании уникального мира романа Яхиной. Объём реквизита был так велик, что его перевозили на нескольких больших машинах. Вещи переселенцев искали на барахолках и блошиных рынках. Отдельная гордость художников по реквизиту – старинное боевое оружие. В кадре присутствуют винтовки 1885 года выпуска, охолощённые специально для фильма.

География съемок растянулась от Москвы на восток до Урала и достигла Полярного круга на севере. Было решено отказаться от комфортной павильонной съёмки, чтобы максимально приблизиться к правде жизни.

В романе сюжет разворачивается на берегу реки Ангара, но снимали все на Каме. Добираться на Ангару было проблематично для процесса кинопроизводства, слишком далеко и неудобно. Важно было найти более доступную локацию, но не потерять красоту. В кадре должны были соединиться белые скалы, обрывистый берег реки и суровый хвойный лес.

Специально для съёмок многосерийного фильма построили посёлок Семрук, который по сюжету возводили ссыльные. Власти Татарстана планируют превратить посёлок в арт-объект.

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1» в понедельник, 13 апреля, в 21.00.