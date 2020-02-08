Сериал «Триггер»: к чему приведет шоковая психотерапия

Сериал «Триггер» расскажет о психологе Артеме Стрелецком. Он провоцирует пациентов, грубит им и ставит в неловкие ситуации, но, как ни странно, этот метод их излечивает. Премьера сериала состоится на Первом канале 10 февраля.

По сюжету, Стрелецкий (Максим Матвеев) — успешный психолог, практикующий «шоковый» метод психотерапии. Пока остальные доктора нянчатся со своими клиентами, и лечат их годами, выкачивая деньги, Стрелецкий помогает пациентам за один-два сеанса. Артем провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, специально подстраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта. И это работает. Но все идет гладко, пока один из клиентов не накладывает на себя руки...

Триггер — определённый посыл, который психологически побуждает человека на совершить действие. С английского переводится как «спусковой крючок».

Тонкости сюжета

После самоубийства пациента успешный психолог Стрелецкий идет под суд. А после четырех лет заключения обнаруживает, что изменилось все — и профессиональная среда, и личное.

После срока он возвращается в совсем другие условия — ему никто не рад, кроме лучшего друга Дэна, а бывшая жена Даша, как кажется, обрела счастье с другим мужчиной, и Артем во что бы то ни стало ставит себе цель вернуть ее.

Стрелецкому предстоит вновь завоевать и уважение в кругу коллег. Комитет по этике запрещает ему практиковать, но тот вопреки всему нетипичный психолог продолжает помогать людям своим нетрадиционным способом.

Помимо всего герою постоянно вставлять палки в колеса недоброжелатели и завистники.

Реальный метод

Провокативная психология — не художественный вымысел авторов сериала, а реальный метод, используемый в психологии. Идея для сериала появилась именно благодаря знакомству продюсера Александры Ремизовой с психологом Сергеем Насибяном — адептом метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности.

«Когда мы познакомились с Максимом Матвеевым, согласно традициям русского театра, он очень хотел узнать меня. И в одном из разговоров он задал мне вопрос: "Как ты узнаешь людей?" Я ему показал, как "прочитать" человека, узнать, что он от тебя скрывает. Каждый психолог хорош тем, что способен слышать, что человек не говорит. И вернуть ему это для того, чтобы это стало элементом трансформации личности», — сказал Насибян об участии в создании образа главного героя.

Съемки

Кроме Матвеева главные роли в сериале сыграли Игорь Костолевский (Александр), Светлана Иванова (Даша, бывшая жена Артема), Виктория Маслова (Лера, пациентка), Роман Маякин (Денис, друг Стрелецкого), Влад Тирон (Матвей), Ангелина Стречина (Катя), Марк Юзеф (Кирюша), Данила Дунаев (Владимир). Режиссер ленты — Дмитрий Тюрин («Ласточкино гнездо»).

«Да, персонаж сложный, но это нормально для человека, который пытается изменить мир. Он делает это хорошо, но испытывает трудности в том, чтобы изменить свою собственную жизнь. Люди вообще часто думают, что психолог — это некий ум, который знает, как жить, что делать всегда, а на самом деле это не так — все мы люди, у каждого из нас есть слабости и свои причины для поступков», — рассказал актер Максим Матвеев о своем герое в «Триггере».

По словам режиссера Дмитрия Тюрина, главный герой — сам человек с травмированной психикой. У него были сложные отношения с отцом, и он пытается преодолеть проблемы из детства. Именно поэтому он и идет работать в психологию.

Есть вероятность, что зрители сериала смогут подглядеть в нем ответы на свои проблемы. «В "Триггере" мы постарались посмотреть на актуальные проблемы людей с точки зрения реальной психологии — это то, что выделяет проект среди других — смелость визуальных решений и неожиданные решения совершенно разных ситуаций пациентов Артёма», — рассказала автор идеи и креативный продюсер Александра Ремизова.

Сериал «Триггер» будет выходить на Первом канале с 10 февраля с понедельника по четверг в 21.30.