Сериал «Магомаев»: подлинная история в яркой интерпретации

Сериал «Магомаев» с восходящей звездой Милошем Биковичем в главной роли стартовал на Первом канале. Зрителей ждет красивая музыкальная и любовная история, основанная на подлинных биографических данных.

Экранизация биографии кумиров — всегда интересно. В сериале «Магомаев» есть все, что понравится зрителю: яркие актеры, волшебная атмосфера 60-х, много музыки и любовные интриги.

Сюжет сериала не пересказывает все этапы становления певца Муслима Магомаева, а затрагивает лишь часть его жизни, но безусловно очень важную.

«Магомаев» — это история любви. Во время записи концертной программы артист знакомится с очаровательной оперной певицей Тамарой Синявской. Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра мгновенно пробегает искра, которая становится началом большого чувства. Однако Тамара замужем, да и Муслим несвободен...

Актеров выбирал прототип

В роли Магомаева — Милош Бикович, имя которого последнее время ассоциируется с самым кассовым фильм «Холоп». Обаятельный сербский актер явно претендует на роль ловеласа, что в какой-то степени найдет отражение и в сериале. Синявскую, его пассию, в сериале сыграла Ирина Антоненко.

«Актеров, которые исполнили роли Тамары Синявской и Муслима Магомаева, выбирала сама Тамара Синявская. Многим казалось странным, что серб по происхождению (Милош Бикович) играет Муслима Магомаева, но такой выбор Синявская сделала сама в результате очень долгого отбора», — рассказал продюсер сериала Данила Шарапов.

Гражданскую жену Магомаева Лику играет Светлана Устинова, а супруга Синявской исполнил Александр Соколовский, знаменитый по сериалу «Молодежка».

Любовная линия

«Для нас было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная сказка, потому что это история о любви, а любовь — сказочное чувство. Хочется, чтобы зритель сопереживал, ведь история их любви очень непростая», — поделился режиссер сериала Дмитрий Тюрин.

Уже из трейлера понятно, что главным героям сериала придется многое пережить на пути к счастью. Хоть история и не на 100% подлинная, но она пересказывает реальный роман Магомаева и Синявской.

Герои испытывают чудесные чувства, и никакие преграды не могут помешать воссоединению возлюбленных. Те бурные эмоции: страсть, ревность, ненависть — все это лишь больше приковывает зрителя к экрану. Актеры постарались передать в сериале весь спектр переживаемых эмоций.

Атмосфера и музыка

Атмосфера 60-х воссоздана в сериале «Магомаев» благодаря специально оборудованным интерьерам, сшитым костюмам и музыкальному оформлению. Например, полностью воссоздан и номер в гостинице «Россия», в котором Муслим долгое время жил.

Отдельно стоит отметить костюмы и грим главных героев. Биковичу по несколько часов отводили на грим и прическу, а Светлана Устинова в образе Лики показала моду 60-х годов. Она появляется на экранах в красивых костюмах, платьях, плащах с ярким макияжем и высокими прическами. Внешний вид Тамары Синявской в сериале был создан в элегантном стиле, все ее наряды шились под заказ, а прототипом образа стала икона стиля Жаклин Кеннеди.

Музыка и песни, исполненные голосами Муслима Магомаева и Тамары Синявской, безусловно, играют в фильме одну из ведущих ролей. В сериале прозвучат песни Магомаева: «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба», а также композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов» и многие другие. В исполнении Тамары Синявской зрители услышат песни «Нежность», партии из оперы «Кармен».