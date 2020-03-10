Сериал «Магомаев»: подлинная история в яркой интерпретации

Сериал «Магомаев» с восходящей звездой Милошем Биковичем в главной роли стартовал на Первом канале. Зрителей ждет красивая музыкальная и любовная история, основанная на подлинных биографических данных.
Экранизация биографии кумиров — всегда интересно. В сериале «Магомаев» есть все, что
понравится зрителю: яркие актеры, волшебная атмосфера 60-х, много музыки и любовные интриги.
Сюжет сериала не пересказывает все этапы становления певца Муслима Магомаева, а затрагивает лишь часть его жизни, но безусловно очень важную.
«Магомаев» — это история любви. Во время записи концертной программы артист знакомится с очаровательной
оперной певицей Тамарой Синявской. Между королём советской эстрады и восходящей
звездой Большого театра мгновенно пробегает искра, которая становится началом
большого чувства. Однако Тамара замужем, да и Муслим несвободен...
Актеров выбирал прототип
В роли Магомаева — Милош Бикович, имя которого последнее
время ассоциируется с самым кассовым фильм «Холоп». Обаятельный сербский актер
явно претендует на роль ловеласа, что в какой-то степени найдет отражение и в
сериале. Синявскую, его пассию, в сериале сыграла Ирина Антоненко.
«Актеров, которые исполнили роли Тамары Синявской и Муслима
Магомаева, выбирала сама Тамара Синявская. Многим казалось странным, что серб по
происхождению (Милош Бикович) играет Муслима Магомаева, но такой выбор
Синявская сделала сама в результате очень долгого отбора», — рассказал продюсер
сериала Данила Шарапов.
Гражданскую жену Магомаева Лику играет Светлана Устинова,
а супруга Синявской исполнил Александр Соколовский, знаменитый по сериалу «Молодежка».
Любовная линия
«Для нас было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная
сказка, потому что это история о любви, а любовь — сказочное чувство. Хочется, чтобы
зритель сопереживал, ведь история их любви очень непростая», — поделился режиссер
сериала Дмитрий Тюрин.
Уже из трейлера понятно, что главным героям сериала придется
многое пережить на пути к счастью. Хоть история и не на 100% подлинная, но она
пересказывает реальный роман Магомаева и Синявской.
Герои испытывают чудесные чувства, и никакие преграды не
могут помешать воссоединению возлюбленных. Те бурные эмоции: страсть, ревность,
ненависть — все это лишь больше приковывает зрителя к экрану. Актеры
постарались передать в сериале весь спектр переживаемых эмоций.
Атмосфера и музыка
Атмосфера 60-х воссоздана в сериале «Магомаев» благодаря специально оборудованным интерьерам, сшитым костюмам и музыкальному оформлению. Например, полностью воссоздан и номер в
гостинице «Россия», в котором Муслим долгое время жил.
Отдельно стоит отметить костюмы и грим главных героев. Биковичу
по несколько часов отводили на грим и прическу, а Светлана Устинова в образе
Лики показала моду 60-х годов. Она появляется на экранах в красивых костюмах,
платьях, плащах с ярким макияжем и высокими прическами. Внешний вид Тамары
Синявской в сериале был создан в элегантном стиле, все ее наряды шились под
заказ, а прототипом образа стала икона стиля Жаклин Кеннеди.
Музыка и песни, исполненные голосами Муслима Магомаева и
Тамары Синявской, безусловно, играют в фильме одну из ведущих ролей. В сериале
прозвучат песни Магомаева: «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба», а
также композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов» и многие
другие. В исполнении Тамары Синявской зрители услышат песни «Нежность», партии
из оперы «Кармен».