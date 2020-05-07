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Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» про подростков в 90-е покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал о взрослении подростков в 90-е годы «Мир! Дружба! Жвачка!» покажут на ТНТ с 18 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

Действие сериала разворачивается в 1993 году. Главные герои — друзья Санька (Егор Губарев), Вовка (Егор Абрамов), Илюша (Федор Рощин) и примкнувшая к ним Женька (Валентина Ляпина). Их жизнь наполнена насыщенными событиями: разборками с бандитами, ссорами родителей, поиском денег.

Кроме подростковой темы в сериале покажут все слои постсоветского, только формирующегося российского общества. Среди взрослых персонажей — ветеран Сан Саныч (Сергей Степин), интеллигент-преподаватель Федор (Степан Девонин), афганец Алик (Юрий Борисов), торгаш Виталик (Артур Бесчастный), кавказский авторитет Зураб Отарович (Зураб Кипшидзе), и даже круглый лысый градоначальник, сильно напоминающий тогдашнего мэра Москвы.

Сериал пропитан духом 90-х. Зрители увидят белье на веревках во дворе и услышат шлягеры Татьяны Булановой, а герои нарядятся в синтепоновые костюмы Adidas и дутые болоньевые фиолетовые штаны. Съемки проекта прошли в Туле — в совершенно аутентичных местах, где никаких искусственных деталей антуража не понадобилось.

Премьера сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится 18 мая в 22.00 на ТНТ.
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