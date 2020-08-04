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Моряки спаслись с необитаемого острова благодаря знаку SOS

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © defence.gov.au

Австралийские военные обнаружили троих моряков на необитаемом острове в Микронезии благодаря надписи SOS на песке, сообщает Минобороны Австралии.

Мужчины пропали 30 июля после того, как вышли в море, чтобы преодолеть примерно 40 километров и добраться до другого атолла на семиметровой лодке. Однако в пути моряки сбились с курса, у них кончилось топливо.

Через два дня начались поиски пропавших, в спасательной операции принимали австралийские и американские военные самолеты, передает Associated Press. Моряков нашли примерно в 190 километрах от начальной точки маршрута, они находились на крохотном необитаемом острове.

Летчики заметили гигантскую надпись SOS на берегу атолла, к острову немедленно направили десантный корабль «Канберра». Чтобы моряки смогли дождаться спасателей с комфортом, им сбросили воду и еду.

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