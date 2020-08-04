Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?

Нарушения закона могут попасть в объектив камеры видеонаблюдения дома или на даче. Но всегда ли можно использовать частные кадры в качестве доказательства в суде?

Частная видеозапись, сделанная практически любым способом, может быть использована в качестве доказательства как по делу об административном правонарушении, так и по уголовному делу.

«Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности..., руководствуясь при этом законом и совестью», — говорится в ответе на запрос Sibnet.ru начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Новосибирской области Александра Власова. Но «никакие доказательства не имеют заранее установленной силы».

Суд вполне может принять в качестве доказательства скрытую видеозапись в доме или на приусадебном участке для доказывания незаконности действий оказавшихся там посторонних лиц. Также в качестве доказательств принимается фото- и видеосъемка, сделанная на публичных мероприятиях: концертах, на улице, в спортзале и так далее, прокомментировал управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Для того, чтобы заявить в суде в качестве доказательства видеозапись, потребуется сообщить суду место и время, где была произведена видеосъемка, какие лица и чьи голоса фигурируют на ней, модель телефона, фото- или видео-камеры, на которую была произведена съемка, формат видеозаписи и программное обеспечение, с помощью которого она была произведена. Обычно запись передают судье на флешке или диске, а судья приобщает материал к делу.

Какое видео нельзя использовать в суде?

Частное видео как доказательство может быть использовано, если оно не нарушает частную жизнь лица, чьи действия являются предметом рассмотрения на видео. Иначе видеозапись может быть признана судом недопустимым доказательством.

«Я часто сталкивался в суде, когда ответчик заявляет, что использование видеозаписи незаконно, так как на видео его изображение. Суд обычно все равно принимает видео как доказательство. Так как человек делал съемку для самозащиты, а не для того, чтобы следить за частной жизнью», — сказал юрист Константин Зиновьев.

Он отметил, что даже если камера установлена в подъезде без согласования с другими жильцами, это не может «опорочить запись в качестве доказательства», но могут потом быть проблемы с ТСЖ или УК из-за несогласованной установки камеры.