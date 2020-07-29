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Осужден обесточивший сотню поселков житель Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Дмитрий Шевчик

Жителя Республики Алтай приговорили к 160 часам обязательных работ за стрельбу по ЛЭП, из-за которой 70 тысяч человек из 98 поселков остались без света, сообщила пресс-служба «Горно-Алтайских электросетей».

Инцидент произошел в декабре прошлого года. 31-летний местный житель отправился в урочище Тахпа, расположенном неподалеку от села Чепош Чемальского района. Там он не менее 10 раз выстрелил по линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Как позже пояснил сам стрелявший, он пытался пристрелять принадлежащее ему огнестрельное оружие.

В результате он повредил линию электропередачи и 31 стеклянный изолятор. Это привело к временному прекращению электроснабжения населенных пунктов в семи районах республики и в части Горно-Алтайска.

Энергетики Горно-Алтайского филиала Россети Сибирь в течение получаса перезапитали потребителей по резервной схеме от другой линии. Затем провели ремонт поврежденных объектов.

Дело по статье части 1 статьи 215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения») рассматривал мировой суд Чемальского района Республики Алтай. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и согласился с предъявленным ему обвинением.

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