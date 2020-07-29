Угнанная в Иркутске Audi нашлась через 13 лет в Европе

Сотрудники Интерпола обнаружили в одной из стран Восточной Европы автомобиль Audi А6. При проверке машины выяснилось, что она была угнана в Иркутске много лет назад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Полицейские Боснии и Герцеговины в городе Сараево обнаружили автомобиль 1998 года выпуска с уничтоженными идентификационными номерами двигателя. Его стали проверять и постепенно установили первоначальные данные транспортного средства.

Оказалось, что прежняя владелица авто – жительница Свердловского района Иркутска. Автомобиль угнали у нее в 2007 году. Сейчас Audi помещена на арестплощадку в городе Сараево.



Сейчас сибирячка ждет возвращения своего авто, уехавшего далеко от настоящей владелицы. Расстояние от Иркутска до Сараево — более 7,5 тысячи километров. Если ехать без остановок, то время в пути займет 95 часов.