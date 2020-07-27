Жители Кузбасса потребовали отмены повышения тарифов ЖКХ

Жители Кемерова и Новокузнецка потребовали от губернатора Сергея Цивилёва отменить решения о росте тарифов ЖКХ на 15%.

«Считаем решение депутатов городов Кемерово и Новокузнецка об увеличении платы для населения за услуги ЖКХ на 15% с 1 сентября 2020 года недопустимым, направленным против интересов жителей», — говорится в петиции, размещенной на сайте Change.org.

По словам авторов обращения, это самый высокий рост цен на услуги ЖКХ в стране. Для Кузбасса падение реальных доходов населения прогнозируется на уровне 57%, поэтому повышение тарифа на 15% является экономически не обоснованным.

Предельный индекс повышения тарифов для Кемеровской области, установленный на федеральном уровне, составил 4,9%. Горсоветы Новокузнецка и Кемерова поддержали расценки сверх этой цифры.

На момент публикации петицию подписали более 600 человек.