Новосибирская фабрика выпустила обувь с логотипом ХК «Сибирь»

Фабрика «Обувь России» выпустила сланцы с фирменной символикой клуба «Сибирь», сообщает пресс-служба компании.

В рамках пилотного проекта предприятие производит летние сланцы для мужчин, женщин и подростков. Новые модели сланцев изготовлены из ЭВА (этиленвинилацетата), текстиля и ПВХ. Обувь из таких материалов легкая, износостойкая, упругая и эластичная, обладает хорошей амортизацией, а также гипоаллергенна.

Модели выполнены в фирменных цветах клуба — темно-синем, голубом и белом. Обувь дополнена логотипом хоккейного клуба — фирменной снежинкой и снеговиком. Дизайн обуви сочетает в себе практичность и динамичность, что придает моделям спортивный вид.

«Для нас огромная честь выпускать обувь с символикой нашего родного хоккейного клуба «Сибирь». Мы очень рады, что наша обувь станет одним из атрибутов его фирменного стиля!» — сказал, генеральный директор производственной компании «Обувь России» Сергей Юнг.