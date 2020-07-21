Конкурс по выкапыванию могил перенесут из Омска в Новосибирск

Соревнования по скоростному выкапыванию могли перенести из Омска в Новосибирск. Дату необычного соревнования также пришлось немного «подвинуть» из-за ограничений в связи с пандемией, сообщил Союз ритуальных организация «Наследие» на своей станице в социальной Сети «ВКонтакте».

Соревнования «Могильный беспредел» уже второй раз меняют потенциальное место дислокации. Изначально их должны были провести во Владивостоке. Но из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом состязание решено было перенести в Омск на конец августа.

Но и в Омской области устроить «Могильный беспредел» не получится. Подобные состязания считаются массовыми мероприятиями, их участникам необходимо находится в масках и перчатках и на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

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«Это противоречит духу соревнований, так как на мероприятие было заявлено большое количество участников. Исходя из эпидемиологической обстановки, организаторами соревнований по копке могил было принято решение перенести мероприятие на 16 мая 2021 года. Соревнование пройдет в Новосибирском парке памяти при крематории», — сообщили на странице «Наследия».

Конкурс преследует цели — поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг. Участником может стать любой желающий.