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Конкурс по выкапыванию могил перенесут из Омска в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mozlase__ / Pixabay License

Соревнования по скоростному выкапыванию могли перенести из Омска в Новосибирск. Дату необычного соревнования также пришлось немного «подвинуть» из-за ограничений в связи с пандемией, сообщил Союз ритуальных организация «Наследие» на своей станице в социальной Сети «ВКонтакте».

Соревнования «Могильный беспредел» уже второй раз меняют потенциальное место дислокации. Изначально их должны были провести во Владивостоке. Но из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом состязание решено было перенести в Омск на конец августа.

Но и в Омской области устроить «Могильный беспредел» не получится. Подобные состязания считаются массовыми мероприятиями, их участникам необходимо находится в масках и перчатках и на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

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«Это противоречит духу соревнований, так как на мероприятие было заявлено большое количество участников. Исходя из эпидемиологической обстановки, организаторами соревнований по копке могил было принято решение перенести мероприятие на 16 мая 2021 года. Соревнование пройдет в Новосибирском парке памяти при крематории», — сообщили на странице «Наследия».

Конкурс преследует цели — поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг. Участником может стать любой желающий.

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Топ комментариев

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

Удавиков

ЦитатаПолитическая и экономическая элита РоссииС чего бы это спекулянты стали элитой, парадокс.