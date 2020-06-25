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Ургант отреагировал на конкурс по выкапыванию могил в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущий Иван Ургант прокомментировал конкурс по скоростному выкапыванию могил, который должен состояться в Омске. Он предположил, что в городе, таким образом, выкопают метро.

Профессиональное соревнование могильщиков изначально планировалось провести во Владивостоке. Но из-за ситуации с распространением коронавируса было решено перенести состязание в Омск.


«Соревнование должно было пройти во Владивостоке, но Приморью оставили дрифт на катафалках. Поклонникам похоронного многоборья тяжело выбирать…Тут проще разорваться», — прокомментировал ведущий.

Он также предложил порадоваться за Омск, так как благодаря конкурсу по выкапыванию могил в городе все-таки появится метро.

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WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

_ASUS__

частично, но не всецело ... виноваты сша и европа которые по сути развели януковича на политический шантаж...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...