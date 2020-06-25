Ургант отреагировал на конкурс по выкапыванию могил в Омске

Ведущий Иван Ургант прокомментировал конкурс по скоростному выкапыванию могил, который должен состояться в Омске. Он предположил, что в городе, таким образом, выкопают метро.

Профессиональное соревнование могильщиков изначально планировалось провести во Владивостоке. Но из-за ситуации с распространением коронавируса было решено перенести состязание в Омск.

«Соревнование должно было пройти во Владивостоке, но Приморью оставили дрифт на катафалках. Поклонникам похоронного многоборья тяжело выбирать…Тут проще разорваться», — прокомментировал ведущий.

Он также предложил порадоваться за Омск, так как благодаря конкурсу по выкапыванию могил в городе все-таки появится метро.