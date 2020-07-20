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Краснокнижная орхидея расцвела в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба НП «Шушенский бор»

Гнездоцветка клобучковая — редкая орхидея, внесенная в Красную книгу, зацвела в «Шушенском бору», сообщает пресс-служба нацпарка.

Это многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Орхидных. В отличие от своих тропических сородичей гнездоцветка выглядит очень скромно. Высота растения невелика — от 10 до 30 сантиметров. Гнездоцветка зацветает только на 15 год жизни.

В Перовском лесничестве гнездоцветка произрастает в сосновых и сосново-березовых лесах на высоте 220-300 метров, на дюнах и междюнных понижениях.

Эта орхидея растет на почве с достаточным, но не избыточным увлажнением. Она теневынослива и редко встречается при полном освещении.

Гнездоцветка клобучковая занесена в Красную книгу России 2008 года и Красноярского края как редкий декоративный вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически и с небольшой численностью популяций. К лимитирующим факторам относятся хозяйственное освоение территории, пожары, рекреационные нагрузки, сбор на букеты.

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