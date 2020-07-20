Разработанная Минобороны России вакцина успешно прошла испытания

Исследователи выявили Антитела к коронавирусу у добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко, сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Сергей Борисевич.

«Имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

Вакцина была разработана при взаимодействии Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

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Возможности платформы, на которой была разработана вакцина, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после ее введения. Ранее на этой платформе были созданы вакцины против лихорадки Эбола и Ближневосточного респираторного синдрома, отметил Борисевич.

В понедельник из военного госпиталя им. Н. Н. Бурденко будет выписана вторая, последняя группа добровольцев в составе 20 человек.

Далее ученые проведут обязательную аналитическую работу по полученным результатам, а затем последует государственная регистрация вакцинного препарата, уточнил начальник 48-го ЦНИИ.