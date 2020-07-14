Снег в июле выпал в Красноярском крае. ВИДЕО

Снег выпал в северной части Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае, сообщает пресс-служба организации.

В северной части заповедника в верховье реки Голая недавно выпал снег. Госинспекторы, которые стали свидетелями «зимы среди лета», рассказывают, что снег падал большими хлопьями около восьми часов без остановки. Температура воздуха при этом была чуть выше нуля. С учетом того, что снег таял, высота снежного покрова по итогу летнего снегопада составила около пяти сантиметров.

«Снегу предшествовали дожди, которые шли несколько дней подряд. Такая погода и без того не радовала, ограничивая темпы выполнения работы, а снегопад стал кульминацией. Однако, не всем удается пройтись под снегом в летние дни, в этом есть и своя изюминка», — сказал инспектор заповедника.

В это время снег даже в высокогорье заповедника – явление необычное, а для высот около 1,5 тысячи метров над уровнем моря — удивительное.