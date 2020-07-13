Кемеровчанку не пустили на рейс из-за матов

Заводский районный суд Кемерова оштрафовал жительницу Белова на 500 рублей за нецензурную брань в адрес сотрудников аэропорта, ее не пустили на рейс в Москву, сообщает Кузбасское ЛУ МВД России.

Стражи порядка доставили в линейное отделение полиции 23-летнюю жительницу Белова Кемеровской области. При регистрации на посадку в самолет рейса «Кемерово-Москва» размер багажа женщины превысил установленную норму.

Авиапассажир отреагировала грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних. Представитель авиакомпании отказал женщине в перелете.

В отношении задержанной сотрудники транспортной полиции составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Заводский районный суд Кемерова приговорил ее к штрафу в размере 500 рублей.