Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала

Стихийные митинг и шествие прошли в Хабаровске в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала в субботу — видео опубликовано в социальных сетях. Правительство края попросило разойтись участников несогласованной акции.

Фургала, который в 2018 году с большим перевесом победил на выборах, задержали в минувший четверг, его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сам губернатор свою вину полностью отрицает.

Акция началась примерно в 12.00 по местному времени (5.00 мск). Сначала участники собрались на центральной площади возле памятника Ленину, потом пошли колонной по одной из центральных улиц. Затем они вернулись на площадь и собрались у здания правительства.

Люди скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!», «Я/мы — Фургал», «Наш выбор — Фургал!». По различным подсчтеам, на митинг вышли от 30 до 35 тысяч человек, он стал самым массовым в истории города.

«Мы точно так же, как и вы, переживаем за его судьбу. Мы хотим сказать, что все началось с мирной акции не протеста, а поддержки Сергея Ивановича. И мы просим не проявлять агрессию, ломать двери Белого дома или устраивать какие-либо бесчинства, чтобы не допустить задержаний, арестов и силовых методов»,— сказала пресс-секретарь губернатора, обращаясь к протестующим.