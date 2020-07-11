Голикова озвучила условия возобновления международного авиасообщения

Снятие ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, но должны соблюдаться несколько критериев, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ограничения на въезд иностранцев и выезд россиян были введены в марте из-за пандемии коронавируса. В июне правительство разрешило выезжать из России или прибывать в страну, чтобы позаботиться о больных родственниках, а также для работы или учебы.

«Что касается возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года», — сказала Голикова на совещании правительства.

Но воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям. Число зараженных коронавирусом должно быть не больше 40 на 100 000 жителей, среднесуточный прирост — не выше 1%, а коэффициент распространения — не больше 1. Значения показателей будут рассчитываться за последние 14 дней.

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Для въезда в РФ иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на Сovid, полученную не менее чем за три дня до прибытия.

Граждане России при возвращении в страну должны будут предоставить тест на коронавирус или сдать его уже в России.

Роспотребнадзор составил список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В него попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.