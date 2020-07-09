Сериал «Ангелина» с Марией Куликовой повторят на «России 1»

Мелодрама «Ангелина» про любовь и предательство с Марией Куликовой в главной роли выйдет вновь на канале «Россия 1» с 13 июля, сообщила пресс-служба телеканала.

События в сериале «Ангелина» происходят на протяжении двух десятилетий. Зрители увидят главных героев в прошлом и настоящем в двух разных образах. Роль Ангелины сыграли Анна Сагайдачная и Мария Куликова, ее возлюбленного Павла Коростылева воплотили на экране Сергей Козлов и Виталий Кудрявцев, а роль коварной соперницы Инги исполнили Виктория Левченко и Татьяна Колганова.

Сюжет

По сюжету, Софья Кольцова знакомится с Игорем Коростылевым. Молодые и успешные, они влюбляются друг в друга и собираются пожениться. Однако тенью между ними встает преступление прошлого и смертельная вражда двух семей.

Двадцать лет назад мать Софьи Ангелина жила с бабкой-травницей, которая передала ей секреты народной медицины и очередь из благодарных клиентов. Юной Ангелине было по душе семейное занятие, которому она посвящала все свое время. Когда ее жених Павел Коростылев вернулся из армии, он начал уговаривать любимую бросить знахарство ради их общего будущего. Но упорство Ангелины и интриги ее соперницы Инги, со школьной скамьи влюбленной в Павла, сделали свое дело.

Инга вышла замуж за Павла, и вскоре у них родились мальчики-близнецы. В трехлетнем возрасте мальчики заболели, и Коростелевы обратились к Ангелине за помощью. Но народная медицина не справилась и один из малышей погиб. Разгневанные односельчане свершили свой суд над «ведьмой Ангелиной». И теперь, спустя двадцать лет, события прошлого оказались серьезным препятствием на пути пары влюбленных.

Сериал покажут с 13 июля в 21.20 на канале «Россия 1».