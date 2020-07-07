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Краеведы нашли первые кинокадры в истории Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Краеведы Александр Мироненко и Константин Голодяев показали первые кинокадры в истории Новосибирска, на них проезд поезда и здание бывшего трехклассного училища для детей железнодорожников.

«Обнародованы первые кинокадры, относящиеся к Ново-Николаевску. Их только несколько (с 04.00 по 04.19), но более ранних пока не найдено. Это лето 1919 года. Проезд через город делегации американских экспедиционных войск от Канска до Омска. В Ново-Николаевске показаны вагон YMCA (христианская ассоциация) c личностью секретаря Тома Каторна и чешский клуб», — написал Голодяев на странице в Facebook.

Обнародованы первые кинокадры, относящиеся к Ново-Николаевску. Их только несколько (с 4.00 по 04.19), но более ранних...

Опубликовано Константином Голодяевым Понедельник, 6 июля 2020 г.

Здание чешского клуба идентифицировали как дом на Владимировской, 10 — бывшее трехклассное училище для детей железнодорожников. Памятник архитектуры постройки начала ХХ века. Именно здесь в гражданскую войну располагалось ново-николаевское отделение всемирной молодёжной волонтёрской христианской ассоциации. Рядом, в красных казармах квартировали чешские войска.

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