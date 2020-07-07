Адвокат Ефремова собрал доказательства его невиновности в ДТП

Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено, сообщила пресс-служба московского ГУ МВД, его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, адвокат артиста Эльман Пашаев собрал доказательства его невиновности.

«Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал Пашаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве месяц назад, 8 июня. Он выехал на встречную полосу на «Джипе» и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного авто получил тяжелые травмы и скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. В момент ДТП Ефремов был сильно пьян. Экспертиза выявила в его крови алкоголь и наркотики.

С учетом повышенного внимания общественности к делу расследование провели в кратчайшие сроки. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз.

Ефремова обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.