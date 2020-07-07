НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Адвокат Ефремова собрал доказательства его невиновности в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
581 1
Фото: © tonnpavloff, instagram.com/tonnpavloff

Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено, сообщила пресс-служба московского ГУ МВД, его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, адвокат артиста Эльман Пашаев собрал доказательства его невиновности.

«Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал Пашаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве месяц назад, 8 июня. Он выехал на встречную полосу на «Джипе» и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного авто получил тяжелые травмы и скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. В момент ДТП Ефремов был сильно пьян. Экспертиза выявила в его крови алкоголь и наркотики.

С учетом повышенного внимания общественности к делу расследование провели в кратчайшие сроки. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз.

Ефремова обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Адвокат озвучил причину пьяного вождения Ефремова
Ефремов лишился роли вампира
смотреть все
ЧП #Громкое дело #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США
•
Власти смягчат правила продажи алкоголя
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Забайкалья готовятся к открытию летних кафе и террас
Сибирь 07.07.2020 11:28
Власти объявили конкурс эскизов на памятник Николаю Булакину
Сибирь 07.07.2020 11:22
Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске
Сибирь 07.07.2020 10:56
Пятибалльное землетрясение произошло на Байкале
Сибирь 07.07.2020 10:41
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
39773
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
5237
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3831
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
3571
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США
•
Власти смягчат правила продажи алкоголя
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

ERMOL33

Давай роман не посрами честь великого родственника! ведите нас вместе в светлое будущее роиссии! Ох,...

Иркут 69

В нормальной демократической стране за такие катастрофические показатели и развал, население региона...

Nik3316

главное им побольше белых флагов нашить для войны...

Иркут 69

Тува - наихудший по показателям социального благополучия российский регион, но при этом регулярно выдаёт...