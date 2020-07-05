Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов

Следственный комитет Российской Федерации ведет расследование уголовных дел об убийствах мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Следователи работают с засекреченными архивами, живыми свидетелями и судмедэкспертами, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В Ростовской области подразделения СС за одну карательную операцию уничтожили в районе поселка Змиевская Балка не менее 27 тысяч человек. В городе Шахты людей расстреливали, а тела сбрасывали в подземные выработки. Так было убито не менее 3,5 тысячи мирных граждан. Не щадили и детей. Жертвами одной из карательных операций стали 214 больных неизлечимыми болезнями воспитанников Ейского детского дома...

«И не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны, поэтому сейчас наша задача, неуклонно следуя принципу неотвратимости наказания за преступления против человечности, утвержденному в Уставе международного военного трибунала в Нюрнберге и давшему начало международному уголовному праву, исследовать все обстоятельства содеянного и сделать выводы», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, важным источником доказательств являются материалы архивных уголовных и розыскных дел, приговоры судов над фашистскими захватчиками и их пособниками из числа изменников Родины. В своих показаниях осужденные называют соучастников, описывают их роли и действия в ходе проведения карательных акций.

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По уголовным делам за период после войны было допрошено множество свидетелей, чьим показаниям суды давали правовую оценку на предмет достоверности и соответствия всем требованиям действовавшего тогда процессуального законодательства.

«Изучая эти документы, можно выявить лиц, избежавших уголовной ответственности», — пояснил глава СК РФ.

Говоря о показаниях свидетелей и потерпевших в результате преступлений, он отметил, что в отдельных регионах проживает большое количество бывших узников концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств нацистов, их имена сейчас устанавливаются.

Установить и назвать имена

Большое значение имеют рассекреченные архивные материалы и документы Чрезвычайной государственной комиссии о последствиях фашистской оккупации, показания непосредственных очевидцев, а также обнаруженные в массовых захоронениях времен Великой Отечественной войны останки погибших со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы.

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«Работа ведется и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества», — уточнил Бастрыкин.

При поиске архивных материалов, уголовных и розыскных дел используются информационные банки данных органов МВД и других ведомств.

Работают следователи и с вещественными доказательствами, а также проводят экспертизы, чтобы установить время происхождения останков.

«В первую очередь это производство судебно-медицинских экспертиз, в рамках которых экспертами решается вопрос давности наступления смерти, сведения из архивных документов о местах обнаружения захоронений также способствуют работе по данному направлению», — сообщил глава СК РФ.

Одновременно могут помочь обнаруженные в захоронениях предметы, например, пряжки ремней, фляжки, гильзы, патроны, которые могли относиться к определенным периодам их использования.

Бастрыкин отметил, что еще очень много фактов злодеяний нацистов, о которых мы не знаем. «Мы только в начале пути и изучили лишь малую часть того, что имеется. Еще очень много засекреченных материалов, по которым мы работаем вместе с коллегами из других правоохранительных органов. Но постепенно мы будем их изучать, устанавливать конкретных лиц, причастных к совершению преступлений, и называть их имена», — заключил глава Следственного комитета.

На территории РСФСР в годы оккупации были истреблены более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Но не все такие факты были расследованы. Благодаря раскопкам поисковиков отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.