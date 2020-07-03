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Росавиация продлила запрет на международные перелеты

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Группа компаний S7

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно. Когда будет принято решение об открытии международного сообщения, Росавиация выпустит новую телеграмму, сообщили в ведомстве.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.

С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц. Весной правительство остановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса, что означает запрет не только на въезд, но и на выезд.

Как пояснили собеседники издания, когда будет принято решение об открытии международного сообщения, Росавиация выпустит новую телеграмму. Комментировать служебную переписку представитель ведомства отказался.

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В июне глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению полетов за рубеж. По его мнению, начать можно с государств СНГ, а затем подключать другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока его инициатива одобрения не получила.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что прежде всего необходимо убедиться, что внутренние перевозки безопасны, и только после этого открывать границы.



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