Wink покажет концерт группы «Мумий Тролль» в День Владивостока

Видеосервис Wink представляет цифровую премьеру большого живого концерта «С Новым годом, Крошка!» группы «Мумий Тролль» (12+), записанного в декабре 2019 года.

Концерт доступен на видеосервисе со 2 июля 2020 года — именно в этот день отмечается 160-летие Владивостока, родного города лидера группы Ильи Лагутенко. Как известно, один из самых известных и любимых хитов группы — песня «Владивосток 2000». А 3 июля в рамках проекта Wink Live состоится показ концерта на телеканале «Всё ТВ».

Почетный гражданин Владивостока Лагутенко поздравил всех земляков с Днем города. «Этим летом нам пришлось притормозить и держать социальную дистанцию. Но мы знаем, как быть вместе, даже находясь на расстоянии. Включайте наш концерт и пойте, танцуйте и мечтайте вместе с нами. С радостью поздравляю родной Владивосток с Днем города — "мне чайки здесь запели на знакомом языке". Всем землякам радости и добра. "Наступят времена почище" — уйдет COVID-19 и мы обязательно встретимся снова!» — приводит Prima Media слова музыканта.

Подготовка программы «С Новым годом, Крошка!» велась более года с привлечением международной команды видео-операторов, художников-сценографов, программистов, декораторов и даже архитекторов, которые вместе создавали новую концертную реальность группы «Мумий Тролль».

Концерт сопровождается ярким видеорядом со множеством спецэффектов: для съемок музыканты демонстрировали самые неожиданные таланты — от подводного плавания до цирковой эквилибристики.