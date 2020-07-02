Назначен новый глава новосибирского МВД

Президент РФ Владимир Путин назначил главу МВД Хакасии 48-летнего Андрея Кулькова начальником ГУ МВД по Новосибирской области после увольнения предыдущего руководителя.

Глава ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал в конце апреля рапорт об освобождении от занимаемой должности после ряда скандалов, в том числе вокруг аудиозаписи, на которой якобы одна из новосибирских полицейских требует выполнения плана по штрафам за нарушение режима самоизоляции.

«Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2020 Кульков Андрей Владимирович назначен начальником Главного управления МВД России по Новосибирской области», — сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

МВД Хакасии на время осталось без руководителя, на сайте указаны только заместители главы.

Андрей Владимирович Кульков родился 15 сентября 1971 года в Иваново. В этом городе он прошел путь от инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних до заместителя начальника УМВД России по Ивановской области.

С февраля 2018 года Кульков возглавлял Министерство внутренних дел по Республике Хакасия. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2019 году ему присвоено специальное звание генерал-майор полиции.