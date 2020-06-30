Мужчина случайно купил сразу 27 авто Tesla

Автолюбитель из Германии случайно купил сразу 27 машин Tesla Model 3 и получил счет на 1,4 миллиона евро (110,5 миллиона рублей), историю рассказал сын мужчины на портале Reddit.

Пользователь с ником Ballon-man написал, что его отец решил сменить старый Ford Kuga на электромобиль, так как правительство Германии выделяет субсидию, и остановился на Tesla Model 3.

Мужчина покупал авто на сайте производителя. Но при нажатии кнопки «подтвердить» ничего не происходило. Немец два часа продолжал попытки заказать Tesla, и наконец, открылась страница, что с благодарностью за покупку и сообщением, что 27 машин будут скоро доставлены.

Общая стоимость заказа составила 1,4 миллиона евро (110,5 миллиона рублей). По правилам компании, Tesla взимает невозвратный платеж в 100 евро (5,7 тысячи рублей). В этом случае мужчине пришлось бы заплатить 2,7 тысячи евро (213,3 тысячи рублей).

Однако Tesla пошла навстречу покупателю, отменила все заказы, не взяв денег, и предложила автолюбителю заново оформить желаемую машину.