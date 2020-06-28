Туроператоры начали отменять зарубежные туры на июль

Российские туроператоры приступили к отмене июльских туров за рубеж, передает «Вестник АТОР». Они не верят в возможность возобновления авиасообщения.

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — приводит ТАСС сообщение Ассоциации туроператоров России.

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В частности, решение об отмене поездок с датами вылета до 16 июля принял туроператор «Интурист». В компании отметили, что забронированные туры можно перенести на любые другие даты 2020 и 2021 годов.

По данным «Вестника АТОР», об отмене июльских туров также сообщили операторы Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.

Как сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, вероятность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется.