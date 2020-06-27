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Рестораны и ТЦ в Новосибирске не откроют до августа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рестораны, кафе и торговые центры, осуществляющие розничную торговлю, а также фитнес-клубы и турбазы останутся закрытыми в Новосибирске до 1 августа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно распоряжению, вплоть до 1 августа в области запрещено проводить досуговые, культурные, спортивные массовые мероприятия. Кинотеатрам, аквапаркам, детским игровым комнатам также нельзя работать. Кафе, рестораны, столовые останутся закрытыми. Посещать можно только музеи и зоопарки.

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«Приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, а также объектов, осуществляющих оптовую торговлю непродовольственными товарами без допуска розничных покупателей», говорится в документе.

Останутся закрытыми также фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии. Жители региона обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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