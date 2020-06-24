Новосибирский зоопарк открылся после «карантина»

Новосибирский зоопарк имени Шило открылся и вновь готов принимать гостей со среды. Но некоторые ограничения еще останутся, сообщил Sibnet.ru представитель зоопарка.

«Зоопарк работает с 9.00 до 23.00. Посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — прокомментировал представитель зоопарка.

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Работать пока не будут крытые павильоны. Посмотреть можно на тех зверей, чьи вольеры находятся на улицах. Со среды в Новосибирской области также открылись музеи.

А всем магазинам непродовольственных товаров вне зависимости от их площади разрешили открыться с понедельника. Исключения составляют лишь торговые центры и магазины, находящиеся в них.