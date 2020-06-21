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Паб для сусликов открылся на острове Татышев в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Первый в Красноярске паб для сусликов открылся в Красноярске на острове Татышев. Туда каждый может прийти, чтобы покормить их полезной пищей, сообщает пресс-служба «Татышев-парка».

Такой необычный подарок ко Дню города сделал молодежный центр технического проектирования. Его сотрудники самостоятельно спроектировали, изготовили и собрали все детали будущего кафе. В нем есть отверстия для окон и дверей, лестница, подвесной мост, и дырочка для того, чтобы можно было удобно положить корм для сусликов

«Мы думаем, что этот подарок для всех нас и сусликов очень ценныи — прямо на крыше милого домика горожане смогут увидеть, чем деиствительно можно кормить его посетителеи, а от каких угощении необходимо воздержаться», — говорится в сообщении парка.

Находится паб на центральной поляне рядом с информационным центром. Администрация парка призвала красноярцев и гостей города бережно относиться к этой локации.

Сотрудники же центра технического проектирования пообещали, если проект приживется, построить еще несколько таких заведений общепита для сусликов.

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