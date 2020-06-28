Мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса за трюк с яйцами

Мохаммед Мукбел из Йемена установил мировой рекорд, поставив друг на друга сразу три яйца. За свое достижение мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса.

Мукбел долго тренировался, зато теперь он умудряется ставить друг на друга практически любые предметы, которые в итоге не падают. За это журналисты прозвали его «королем баланса».

Отмечается, что молодой человек увлекается этим необычным занятием с шестилетнего возраста. В будущем он намерен побить еще несколько мировых рекордов, связанных с балансировкой предметов.