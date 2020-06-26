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Космические туристы: кто покидал Землю за деньги

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» после многолетнего перерыва подписала контракт с частной американской компанией Space Adventures на доставку двух туристов на Международную космическую станцию. Полет намечен на 2023 год, впервые в истории орбитальный турист совершит выход в открытый космос. Планету за деньги покидали семь космических туристов, все они были доставлены на МКС российскими кораблями.

Деннис Тито

Предприниматель из США стал первым космическим туристом, в 2001 году он отправился на МКС с космодрома Байконур. Путешествие обошлось Тито в 20 миллионов долларов. В космосе он пробыл с 28 апреля по 6 мая, за это время турист облетел Землю по орбите 128 раз — каждый виток стоил 150 тысяч долларов.

Фото: NASA

Ради полета Тито прошел восьмимесячную подготовку — он освоил основы управления космическим кораблем, вплоть до его ручной стыковки с МКС. На предполетном экзамене американец выполнил без ошибок все задания. На Международной орбитальной станции Тито выполнял обязанности оператора систем.

Марк Шаттлворт

Южноафриканский предприниматель Марк Шаттлворт полетел на орбиту весной 2020 года, став вторым космическим туристом в истории. Он также заплатил за полет 20 миллионов долларов. В космосе бизнесмен пробыл с 25 апреля по 5 мая. Чтобы получить разрешение на полет, ему пришлось целый год потратить на подготовку и обучение.

Фото: Wikimedia

На Международной космической станции Шаттлворт участвовал в экспериментах, связанных с исследованиями генома и синдрома приобретенного иммунного дефицита. С орбиты бизнесмен пообщался по радио с лидером ЮАР Нельсоном Манделой и 14-летней девушкой, которая попросила его жениться на ней.

Грегори Олсен

Американский предприниматель и ученый полетел на Международную космическую станцию в 2005 году, на орбите Олсен пробыл с 1 октября по 11 октября, заплатив за свое путешествие 20 миллионов долларов.

Фото: © NASA

Олсен первоначально не смог пройти необходимые тесты — в ходе физических тренировок медики констатировали его неспособность переносить перегрузки. Однако затем его восстановили в отряде, ученый приступил к предварительной подготовке и получил заветное разрешение от врачей. На МКС американец провел серию экспериментов по выращиванию кристаллов.

Ануше Ансари

Соосновательница и глава компании Prodea systems стала первым космическим туристом среди женщин. Девушка готовилась к космическому полету в качестве дублера японского бизнесмена Дайсукэ Эномото, однако японца исключили из отряда по медицинским показателям, Ануше была включена в основной состав экипажа.

Фото: Wikimedia

18 сентября 2006 предпринимательница из США персидского происхождения поднялась на орбиту и провела там 12 дней, заплатив за свое путешествие 20 миллионов долларов. В полете она хотела разместить на скафандре флаг США и флаг Ирана, однако не стала этого делать из-за возможных политических последствий.

Чарльз Симони

Симони — единственный космический турист, который посетил МКС дважды: 7 – 21 апреля 2007 года и 26 марта — 8 апреля 2009 года. За оба путешествия предприниматель из США заплатил в общей сложности 60 миллионов долларов.

Фото: NASA

Американец перед полетом имел лицензию пилота многодвигательных летательных аппаратов, реактивных самолетов и вертолетов, общий налет составлял более 2 тысяч часов. Он успешно прошел медицинское обследование и был допущен к основной подготовке. На МКС турист участвовал в различных физиологических экспериментах.

Ричард Аллен Гэрриот

Гэрриот — сын астронавта Оуэна Гэрриота, дважды летавшего в космос. Он стал вторым человеком на орбите после россиянина Сергея Волкова, отец которого уже побывал в космосе. На МКС американец отправился 12 октября 2008 года, заплатив за полет 30 миллионов долларов. Примечательно, что Гэрриот и Волков вернулись на Землю вместе — 24 октября.

Фото: NASA

После полета стало известно, что предприниматель потратил на него большую часть своего состояния. Находясь на Международной космической станции, Гэрриот сделал съемки для первого научно-фантастического фильма, снятого в космосе: «Апогей страха». Кроме этого, он провел несколько научных экспериментов по заказу частных организаций.

Ги Лалиберте

Основатель знаменитого цирка Cirque du Soleil отправился на орбиту 30 сентября 2009 года, за свой полет он заплатил 35 миллионов долларов. Свое путешествие канадец посвятил гуманитарной проблеме доступа к чистой питьевой воде — этим занимается его благотворительный фонд.

Фото: © NASA

Лалиберте посчастливилось отправиться в космос вне очереди. Весной 2009 года заброска космических туристов на орбиту была приостановлена, однако Национальное агентство Казахстана отказалось отправлять своего космонавта на МКС, место казаха занял артист. На орбите канадец развлекал экипаж шутками и фокусами.

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