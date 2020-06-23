Россия возобновит приватизацию в ближайшее время, первые сделки могут состояться уже осенью, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Соглашения уже обсуждаются, уточнил чиновник, не став при этом раскрывать детали сделок, передает Reuters. Моисеев отвечает за деятельность Росимущества после того, как оно было переведено в ведение Министерства финансов.

Ранее предполагалось, что приватизация и снижение доли государства в экономике растянется на 20 лет, но эпидемия коронавируса может ускорить процесс. «Кажется, что мы вернемся к парадигме приватизации и продаже акций на рынке», — подчеркнул Моисеев.

План приватизации правительство России во главе с Дмитрием Медведевым утвердило в начале января. Согласно прогнозам экспертов, он будет приносить бюджету по 3,6 миллиарда рублей каждый год.