Подросток в Приангарье утонул во время отдыха с друзьями

Спасатели в Иркутской области в воскресенье обнаружили в 80 метрах от берега на Теплых озерах тело 13-летнего мальчика. Подросток пришел отдохнуть возле водоема с друзьями, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Теплые озера — одно из самых популярных мест отдыха у местных жителей. Но пляжи там считаются несанкционированными, а купание запрещено. Спасатели объясняют, что в этом месте сложный рельеф — чередование мелководья и глубинных обрывов.

В день гибели подростка температура воды не превышала 13 градусов. Это могло негативно сказаться на самочувствии юного пловца и привести к трагическому исходу.

«Опасное заблуждение думать, что если здесь так многолюдно, то обязательно кто-нибудь придет на помощь. Чаще тонущие не имеют возможность известить о беде, потому что захлебывающегося человека силы покидают в считанные секунды. Так и происходит: рядом тонет человек, а окружающие этого даже не понимают», — отметил старший инспектор ГИМС Александр Яшенко.

В подавляющем большинстве случаев причиной трагедий с участием несовершеннолетних становится их бесконтрольный отдых у воды. В ходе рейдов спасатели составляют протоколы в отношении родителей, чьи дети купаются в запрещенных местах без присмотра, добавили в пресс-службе.