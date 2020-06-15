Жаркая погода с ветрами и грозами придет в Восточную Сибирь

Температура воздуха прогреется до 30 градусов в некоторых регионах Восточной Сибири, но теплая погода омрачится дождями с грозами и сильным ветром, сообщают региональные Гидрометцентры.

В Иркутской области в течение недели ожидается ветренная погода, порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха будут идти на повышаться, во вторник днем воздух прогреется до 22 градусов, а к середине недели дневная температура увеличится до 27 градусов.

В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы, при общей дневной температуре в 23-28 градусов. Усиление ветра до 20 метров в секунду в республике ожидается во вторник и среду.

Погода Забайкалья порадует своим теплом. Преобладающая температура ночью 9-14 градусов. Днем воздух прогреется в начале недели до 25-30 градусов, к концу недели температура днем понизится на 2-5 градусов. Ветер прогнозируется умеренный, при грозах порывистый. Дожди, кратковременного ливневого характера с грозами пройдут в большинстве дней недели. В утренние часы будут отмечаться туманы.