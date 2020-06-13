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Warner Bros. сместила премьеры «Матрицы 4» и других проектов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Матрица»

Пандемия коронавируса продолжает влиять на киноиндустрию, студия Warner Bros. решила отложить премьеры четвертой «Матрицы», сиквела «Чудо-женщины» и других проектов.

Названа примерная дата начала открытия кинотеатров в России

Как сообщает портал Variety, долгожданная шпионская премьера Кристофера Нолана под названием «Довода» перенесена на две недели. Теперь картину с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном зрители увидят не 17 июля, а 31 июля этого года.

В день, когда должна была состояться премьера, студия планирует перезапустить другой хит Нолана – триллер «Начало» в честь 10-летия его выхода. Известно, что действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой – агент секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод» он должен предотвратить конец света и спасти человечество от гибели. Судя по трейлеру, действие фильма будет частично разворачиваться в обратном ходе времени.

Warner Bros. также откладывает почти на два месяца сиквел «Чудо-женщины 1984». Вместо 14 августа релиз состоится 2 октября 2020 года. Это уже второе смещение премьеры. Первоначально запуск фильма планировали на 5 июня, но сдвинули на август, когда кинотеатры начали закрываться из-за пандемии.

Студия перенесла и другие премьеры. Так, отложена четвертая «Матрица», съемки которой в Берлине пока приостановлены, но могут возобновиться в следующем месяце, уточняет Deadline. Теперь фильм выйдет на экраны 1 апреля 2022 года вместо 21 мая 2021 года.

На эту дату перенесен релиз картины. «Годзилла против Конга», которая изначально планировалась на 19 ноября 2020 года. Кроме того, релиз мультфильма «Том и Джерри» состоится 23 декабря вместо 5 марта 2021 года.



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