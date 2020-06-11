Путин случайно «придумал» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.

«По оценке Минэкономсвязи, <...> в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%», — сказал глава государства

"По оценке минэкономсвязи..." Путин за секунду придумал новое ведомство pic.twitter.com/oGbIF6Orqe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 10, 2020

Совещание проводилось в формате видеоконференции. Участие в нем принимали члены правительства России во главе с Михаилом Мишустиным, а также ряд представителей российской IT-отрасли.