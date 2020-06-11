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Путин случайно «придумал» новое министерство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.

«По оценке Минэкономсвязи, <...> в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%», — сказал глава государства

Совещание проводилось в формате видеоконференции. Участие в нем принимали члены правительства России во главе с Михаилом Мишустиным, а также ряд представителей российской IT-отрасли.

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