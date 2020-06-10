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Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре столицы смертельное ДТП.

«Суд постановил избрать в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа», — огласила решение судья Альбина Тимакова. Ранее об этом попросил следователь, прокуратура поддержала ходатайство.

Подзащитный согласился с такой мерой пресечения. «Не возражаю против домашнего ареста», — сказал Ефремов. Адвокат также поддержал решение суда, подчеркнув при этом, что «оснований для домашнего ареста нет».

Ефремову предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Утром во вторник водитель «Лады» умер в больнице от множественных травм. Актера задержали на месте происшествия.

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